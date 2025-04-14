Одесса (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
61,23
Экономия при брони: -2,82 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
55,97
Экономия при брони: -4,98 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,21
Экономия при брони: -5,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
53,85
Экономия при брони: -2,47 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
51,85
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,99
Экономия при брони: -2,08 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,44
Экономия при брони: -2,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
53,77
Экономия при брони: -2,18 грн