Николаев (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
53,64
Экономия при брони: -3,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,74
Экономия при брони: -4,48 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 4 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,78
Экономия при брони: -4,52 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
55,40
Экономия при брони: -5,14 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 4 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
56,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
55,19
Экономия при брони: -6,33 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,79
Экономия при брони: -6,15 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
55,96
Экономия при брони: -7,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,84
Экономия при брони: -5,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
58,09
Экономия при брони: -9,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
58,70
Экономия при брони: -10,05 грн