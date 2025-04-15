Львов (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
57,27
Экономия при брони: -10,18 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,76
Экономия при брони: -3,18 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Пульс
Львов, ул. Окуневского, 3
2.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Біла ромашка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
2.4 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
95,68
Экономия при брони: -2,87 грн
Пульс
Львов, ул. Замарстыновская, 122
2.6 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма