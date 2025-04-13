Киев (адрес не указан)
Доступно в 615 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
60,60
Экономия при брони: -4,80 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
75,10
Экономия при брони: -23,74 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
63,30
Экономия при брони: -19,11 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
57,84
Экономия при брони: -4,22 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
76,50
Экономия при брони: -24,20 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
55,15
Экономия при брони: -3,59 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма