Киев
АЦЕТОНТЕСТ (ATSETONTEST)

АЦЕТОНТЕСТ (ATSETONTEST)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 615 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
49,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
46,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
49,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
49,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
45,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
60,60
Экономия при брони: -4,80 грн
55,80 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
75,10
Экономия при брони: -23,74 грн
51,36 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
49,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
45,02 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
63,30
Экономия при брони: -19,11 грн
44,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
57,84
Экономия при брони: -4,22 грн
53,62 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
47,94 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
52,38 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
76,50
Экономия при брони: -24,20 грн
52,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
44,66 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
46,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
55,15
Экономия при брони: -3,59 грн
51,56 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
46,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
46,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
49,10 грн
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