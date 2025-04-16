Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 131 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
50,94
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
63,52
Экономия при брони: -3,05 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
50,93
Экономия при брони: -2,71 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,69
Экономия при брони: -4,59 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,59
Экономия при брони: -4,49 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
52,31
Экономия при брони: -2,21 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,05
Экономия при брони: -3,79 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
56,82
Экономия при брони: -9,62 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
55,47
Экономия при брони: -6,16 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
50,76
Экономия при брони: -3,47 грн