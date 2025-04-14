Киев
АЦЕТОНТЕСТ (ATSETONTEST)

АЦЕТОНТЕСТ (ATSETONTEST)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 330 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
45,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
48,24 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
52,38 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
47,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
45,54 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
45,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
56,20
Экономия при брони: -0,10 грн
56,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
52,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
56,20
Экономия при брони: -0,10 грн
56,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
52,20 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
52,19 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
52,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
56,20
Экономия при брони: -0,10 грн
56,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
52,62 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
45,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
45,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
48,21 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
45,88 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
48,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
45,36 грн
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