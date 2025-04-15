Днепр (адрес не указан)
Доступно в 199 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
55,39
Экономия при брони: -3,72 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
55,43
Экономия при брони: -3,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
56,20
Экономия при брони: -0,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
58,46
Экономия при брони: -6,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
56,45
Экономия при брони: -4,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
56,20
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
53,75
Экономия при брони: -2,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,65
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
53,93
Экономия при брони: -2,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,82
Экономия при брони: -3,26 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
53,62
Экономия при брони: -2,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
56,64
Экономия при брони: -8,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
49,97
Экономия при брони: -1,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,43
Экономия при брони: -3,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма