Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 51 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
95,68
Экономия при брони: -2,87 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
55,32
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,83
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
53,88
Экономия при брони: -6,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
54,09
Экономия при брони: -6,26 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
55,24
Экономия при брони: -7,87 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
53,55
Экономия при брони: -5,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
53,51
Экономия при брони: -5,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
53,80
Экономия при брони: -2,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные №25
Норма