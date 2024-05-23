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АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные, №50 - Запорожье (26677) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
Всего: упаковка (3)
80,00
Экономия: -15,00 грн
65,00 грн
В других городах:
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
Всего: упаковка (2)
87,00
Экономия: -16,00 грн
71,00 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (3)
74,90 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
78,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
75,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (1)
85,50 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
80,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (1)
65,50 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
74,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (2)
84,00 грн
Житомирлики
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 47
Всего: упаковка (2)
60,91 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Пулины, ул. Шевченко Тараса, 116
Всего: упаковка (1)
57,06 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Рокитное, ул. Партизанская, 13
Всего: упаковка (5)
58,94 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Томашгород, ул. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
65,46 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Березно, ул. Андреевская, 48
Всего: упаковка (6)
58,94 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Независимости, 133
Всего: упаковка (2)
86,30 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Здолбунов, ул. Хмельницкого Богдана, 3
Всего: упаковка (5)
57,06 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Квасилов, ул. Ровенская, 1
Всего: упаковка (5)
56,02 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Киевская, 78-Г
Всего: упаковка (1)
57,06 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: упаковка (5)
55,08 грн