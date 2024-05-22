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АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные, №50 - Львов (26677) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Стрыйская, 76-А
Всего: упаковка (1)
89,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Любинская, 104
Всего: упаковка (2)
86,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Драгана, 1
Всего: упаковка (1)
80,20 грн
В других городах:
Социальная аптека
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Открыто Закроется через 05 мин
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (3)
74,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
Всего: упаковка (2)
87,00
Экономия: -16,00 грн
71,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
Всего: упаковка (3)
80,00
Экономия: -15,00 грн
65,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 05 мин
Винники, ул. Винная Гора, 5
Всего: упаковка (2)
74,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Боршевская, 21
Всего: упаковка (1)
89,40 грн
Эко аптека
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Открыто Закроется через 05 мин
Червоноград, ул. Ивасюка Владимира, 2
Всего: упаковка (1)
58,94 грн
Эко аптека
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Открыто Закроется через 05 мин
Золочев, ул. Ивасюка Владимира, 2
Всего: упаковка (5)
58,94 грн
Эко аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Пушкина, 1
Всего: упаковка (4)
58,00 грн
Эко аптека
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Открыто Закроется через 05 мин
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 21
Всего: упаковка (4)
58,94 грн
Эко аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 2/4
Всего: упаковка (1)
58,94 грн
Эко аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 103
Всего: упаковка (1)
55,67 грн
Эко аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 53/1
Всего: упаковка (3)
55,80 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 3-А
Всего: упаковка (1)
58,94 грн
Эко аптека
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Открыто Закроется через 05 мин
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
Всего: упаковка (2)
58,94 грн
Эко аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Шевченко Тараса, 12
Всего: упаковка (1)
58,94 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Парковая, 22
Всего: упаковка (1)
58,21 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется через 05 мин
Горохов, ул. Шевченко, 7
Всего: упаковка (1)
55,84 грн