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АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные, №25 - Львов (26676) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеке
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
37,21 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
50,60
Экономия: -7,80 грн
42,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
37,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
47,63
Экономия: -10,12 грн
37,51 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
44,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
50,20
Экономия: -7,40 грн
42,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
64,00
Экономия: -26,49 грн
37,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (2)
49,22
Экономия: -11,71 грн
37,51 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (4)
43,20
Экономия: -5,69 грн
37,51 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 35 мин
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (3)
50,20
Экономия: -7,40 грн
42,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Франко Ивана, 26
Всего: упаковка (4)
42,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
56,01
Экономия: -18,50 грн
37,51 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (2)
50,20
Экономия: -7,40 грн
42,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
39,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1)
50,60
Экономия: -7,80 грн
42,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Железнодорожная, 7
Всего: упаковка (1)
57,70
Экономия: -20,19 грн
37,51 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (2)
42,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 05 мин
Львов, ул. Городоцкая, 179
Всего: упаковка (1)
50,20
Экономия: -7,40 грн
42,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (3)
50,60
Экономия: -7,80 грн
42,80 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
50,70
Экономия: -13,19 грн
37,51 грн