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АЦЕТОНТЕСТ полоски индикаторные, №25 - Харьков (26676) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеке
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (2)
37,03 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (9)
44,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2)
43,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
42,53 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (3)
51,90
Экономия: -14,39 грн
37,51 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (1)
50,60
Экономия: -7,80 грн
42,80 грн
Аптека ваш консультант
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: упаковка (1)
42,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (6)
46,90
Экономия: -8,57 грн
38,33 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
45,20
Экономия: -6,85 грн
38,35 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (9)
44,57 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (2)
51,02 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (2)
45,56 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (2)
43,15
Экономия: -4,62 грн
38,53 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (1)
50,20
Экономия: -7,40 грн
42,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
42,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
49,00
Экономия: -11,49 грн
37,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (3)
46,03
Экономия: -5,40 грн
40,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
42,45
Экономия: -3,89 грн
38,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (3)
49,20
Экономия: -11,69 грн
37,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (3)
44,28
Экономия: -5,14 грн
39,14 грн