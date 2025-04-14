Одесса (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
193,40
Экономия при брони: -6,12 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
193,23
Экономия при брони: -19,08 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
193,81
Экономия при брони: -15,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
195,39
Экономия при брони: -8,54 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
201,39
Экономия при брони: -10,35 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
203,66
Экономия при брони: -38,83 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
195,90
Экономия при брони: -8,83 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
197,10
Экономия при брони: -21,40 грн