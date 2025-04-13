Киев (адрес не указан)
Доступно в 474 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40
Экономия при брони: -10,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
199,62
Экономия при брони: -21,52 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
196,52
Экономия при брони: -21,35 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
185,10
Экономия при брони: -5,55 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
205,40
Экономия при брони: -31,21 грн
Аптека доброго дня
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
196,48
Экономия при брони: -21,31 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн