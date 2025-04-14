Днепр (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
197,43
Экономия при брони: -13,65 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
200,78
Экономия при брони: -14,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,50
Экономия при брони: -20,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Дексапос капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
188,40 грн