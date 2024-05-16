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Банеоцин мазь туба 20 г, №1 - Харьков (83293) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 354 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
228,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
280,78
Экономия: -51,50 грн
229,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
269,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
278,16
Экономия: -35,87 грн
242,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (2)
268,49 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
268,31 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
268,93 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
268,48 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
322,20
Экономия: -77,50 грн
244,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
276,99
Экономия: -34,51 грн
242,48 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (3)
269,31 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
256,61 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
252,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
271,83
Экономия: -38,38 грн
233,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
266,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
258,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
268,14 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
257,49 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
259,63 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 49 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1)
268,61 грн