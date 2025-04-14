Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1208,68 грн
В городах рядом
Подорожник
Черноморск, просп. Мира, 31-Б
20.8 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1278,00
Экономия при брони: -27,80 грн
1250,20 грн
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
254.3 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1209,10 грн
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1242,01 грн
Подорожник
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
303.0 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
842,80
Экономия при брони: -0,10 грн
Авиценна
Слобода, ул. Пирогова, 3
339.9 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1264,70
Экономия при брони: -6,60 грн
1258,10 грн
Ваша аптека
Слобода, ул. Пирогова, 3
339.9 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1275,80
Экономия при брони: -17,70 грн
1258,10 грн
Аптека
Открыто
Закроется через 20 мин
Черкассы, ул. Чехова, 101
342.5 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1276,20
Экономия при брони: -32,50 грн
1243,70 грн
D.s.
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
342.8 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1192,50 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1214,00
Экономия при брони: -12,00 грн
1202,00 грн
Аптека бам
Черкассы, бульв. Шевченко, 403
343.0 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1243,70 грн
Аптека низкие цены №1
Черкассы, ул. Смелянская, 40
344.1 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1144,94 грн
Народная аптека
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
344.1 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1214,00
Экономия при брони: -23,00 грн
1191,00 грн
Подорожник
Черкассы, бульв. Шевченко, 145
344.8 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1243,70 грн
Подорожник
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
345.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1282,80
Экономия при брони: -39,10 грн
1243,70 грн
Здорова родина
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
345.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1201,93 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
347.2 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1201,25 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
348.2 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1176,44 грн
Аптека оптовых цен
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
349.7 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1246,13 грн
Бажаемо здоровья
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Г
349.8 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1277,50 грн