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АТФ-Лонг® таблетки 20 мг, №40 - Запорожье (41365) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 161 аптеке
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
149,16 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
183,28
Экономия: -68,98 грн
114,30 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
174,99
Экономия: -28,76 грн
146,23 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
172,00
Экономия: -45,60 грн
126,40 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
149,48 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
172,00
Экономия: -45,60 грн
126,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
166,99
Экономия: -20,76 грн
146,23 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
146,28 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), таблетки (2)
170,48
Экономия: -24,68 грн
145,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: таблетки (2)
155,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), таблетки (3)
170,86
Экономия: -56,48 грн
114,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: таблетки (30)
164,38
Экономия: -39,21 грн
125,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: таблетки (3)
150,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
158,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
184,75
Экономия: -70,55 грн
114,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
178,68
Экономия: -53,53 грн
125,15 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: таблетки (20)
152,50
Экономия: -6,27 грн
146,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
149,56 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
172,00
Экономия: -45,60 грн
126,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
167,97
Экономия: -53,47 грн
114,50 грн