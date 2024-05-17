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АТФ-Лонг® таблетки 20 мг, №40 - Львов (41365) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 209 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: таблетки (30)
153,75 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: таблетки (30)
182,07
Экономия: -25,81 грн
156,26 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
143,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
164,60
Экономия: -23,08 грн
141,52 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
166,99
Экономия: -20,78 грн
146,21 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
143,36 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (3)
143,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: таблетки (20)
187,50
Экономия: -41,29 грн
146,21 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (5)
164,50
Экономия: -18,29 грн
146,21 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
153,75 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: таблетки (10)
140,05
Экономия: -6,87 грн
133,18 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
223,20
Экономия: -86,40 грн
136,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2), таблетки (3)
170,06
Экономия: -27,94 грн
142,12 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: таблетки (20)
153,75 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (5)
162,99
Экономия: -16,78 грн
146,21 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 51 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
165,50
Экономия: -19,29 грн
146,21 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
160,99
Экономия: -14,78 грн
146,21 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
153,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 51 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (5)
169,99
Экономия: -23,78 грн
146,21 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
151,90 грн