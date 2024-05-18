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АТФ-Лонг® таблетки 10 мг, №40 - Запорожье (41364) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
93,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
114,76
Экономия: -38,83 грн
75,93 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
105,36
Экономия: -29,41 грн
75,95 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
96,71 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
114,99
Экономия: -21,92 грн
93,07 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
108,00
Экономия: -28,00 грн
80,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: таблетки (2)
96,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: таблетки (2)
129,20
Экономия: -36,20 грн
93,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -13,43 грн
93,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: таблетки (3)
93,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
107,10
Экономия: -16,16 грн
90,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), таблетки (2)
97,16 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: таблетки (10)
96,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), таблетки (3)
104,51
Экономия: -28,61 грн
75,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
122,20
Экономия: -28,20 грн
94,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
114,90
Экономия: -20,76 грн
94,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
102,42
Экономия: -26,49 грн
75,93 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
95,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
96,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
116,38
Экономия: -40,47 грн
75,91 грн