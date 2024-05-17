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АТФ-Лонг® таблетки 10 мг, №40 - Львов (41364) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 213 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
91,16 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
91,24 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
106,99
Экономия: -13,92 грн
93,07 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
106,35 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
85,58 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
106,77 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1), таблетки (2)
152,10
Экономия: -59,10 грн
93,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
106,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
122,99
Экономия: -29,92 грн
93,07 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
119,50
Экономия: -26,43 грн
93,07 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
106,35 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
87,16
Экономия: -4,28 грн
82,88 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
152,30
Экономия: -59,30 грн
93,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
108,89
Экономия: -19,64 грн
89,25 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
104,50
Экономия: -11,43 грн
93,07 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 52 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
126,50
Экономия: -33,43 грн
93,07 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: таблетки (30)
115,50
Экономия: -22,43 грн
93,07 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
106,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 52 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: таблетки (30)
134,50
Экономия: -41,43 грн
93,07 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: таблетки (3)
90,73 грн