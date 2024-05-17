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Аминоплазмаль® Гепа-10% раствор инфузионный флакон 500 мл, №10 - Одесса (10705) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
4203,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: флакон (6)
4144,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: флакон (2)
3911,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
4097,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (1)
3931,58
Экономия: -407,52 грн
3524,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: флакон (7)
3855,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
3955,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
Всего: раствор инфузионный (7)
4327,21
Экономия: -407,41 грн
3919,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
Всего: упаковка (1)
4287,38
Экономия: -375,08 грн
3912,30 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: флакон (8)
4140,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: флакон (8)
4145,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
4208,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Новоукраинка, пер. Больничный, 1-Б
Всего: упаковка (1)
4493,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Новоархангельск, ул. Центральная, 24-А
Всего: упаковка (2)
4177,70 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-Р
Всего: флакон (8)
4169,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
4157,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
4132,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: флакон (8)
4141,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 10
Всего: раствор инфузионный (9)
4254,94
Экономия: -504,34 грн
3750,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 70-А
Всего: флакон (7)
4173,50 грн