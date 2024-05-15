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Аспирин® таблетки 500 мг, №20 - Днепр (Днепропетровск) (12358) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
114,72
Экономия: -16,57 грн
98,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
137,22
Экономия: -23,39 грн
113,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
111,75
Экономия: -5,95 грн
105,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
105,88
Экономия: -3,88 грн
102,00 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
111,49
Экономия: -5,49 грн
106,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
121,47
Экономия: -7,66 грн
113,81 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
133,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
139,94
Экономия: -29,72 грн
110,22 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
114,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
114,43
Экономия: -11,30 грн
103,13 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (4)
147,43
Экономия: -24,14 грн
123,29 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
105,59
Экономия: -5,59 грн
100,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
107,61
Экономия: -5,81 грн
101,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
108,91
Экономия: -7,11 грн
101,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (2)
100,54 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
112,56
Экономия: -15,16 грн
97,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
133,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (3)
108,69
Экономия: -13,19 грн
95,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (2)
107,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
106,42
Экономия: -5,48 грн
100,94 грн