Киев
О товаре
Цены
Твинрикс™ вакцина для профилактики гепатитов А (инактивированная) и В (адсорбированная) (Twinrix™vaccine for the prevention of hepatitis A (inactivated) and B (adsorbed))
Твинрикс™ вакцина для профилактики гепатитов А (инактивированная) и В (адсорбированная) (Twinrix™vaccine for the prevention of hepatitis A (inactivated) and B (adsorbed))
Винница
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Доступно в 9 аптеках в Винница
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1521,90
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1575,97
Экономия при брони:
-69,74 грн
1506,23
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1466,40
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1485,24
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1446,90
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 181-А
3.2 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,61
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,61
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Порика Василия, 16
5.5 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,61
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Келецкая, 106
6.8 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1472,80
грн
Забронировать
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Немиров, ул. Костельная, 96
38.5 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,61
грн
Забронировать
Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
72.9 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1425,00
Экономия при брони:
-57,00 грн
1368,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Бердичев, ул. Европейская, 13/2
73.3 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,60
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Бердичев, ул. Европейская, 3
73.4 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,62
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Тетиев, ул. Драча Ивана, 23
87.5 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,61
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Ямполь, ул. Свободы, 140
111.9 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,61
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 95
112.8 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,62
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 31 мин
Белая Церковь, шоссе Сквирское, 224
130.8 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,60
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
131.9 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,61
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 31 мин
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
131.9 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,60
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 31 мин
Белая Церковь, просп. Независимости, 59
134.9 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1474,00
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню