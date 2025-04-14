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Твинрикс™ вакцина для профилактики гепатитов А (инактивированная) и В (адсорбированная) (Twinrix™vaccine for the prevention of hepatitis A (inactivated) and B (adsorbed))
Твинрикс™ вакцина для профилактики гепатитов А (инактивированная) и В (адсорбированная) (Twinrix™vaccine for the prevention of hepatitis A (inactivated) and B (adsorbed))
Одесса
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Доступно в 6 аптеках в Одесса
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,08
грн
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Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1410,38
Экономия при брони:
-1,29 грн
1409,09
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
5.4 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1494,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 33-А
5.8 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1586,33
Экономия при брони:
-108,29 грн
1478,04
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.7 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,08
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
14.0 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,08
грн
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В городах рядом
Жемчужина
Открыто
Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
11.8 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,60
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-М
20.7 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1496,77
Экономия при брони:
-88,18 грн
1408,59
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
111.6 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1408,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Соборная, 7
112.7 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 158-А
114.4 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
114.7 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1421,30
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
229.6 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1470,71
Экономия при брони:
-65,83 грн
1404,88
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
251.3 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1483,39
Экономия при брони:
-65,31 грн
1418,08
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
255.3 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1470,71
Экономия при брони:
-60,02 грн
1410,69
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Тищика, 40
255.3 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1446,90
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
255.4 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
255.5 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1474,55
Экономия при брони:
-69,98 грн
1404,57
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
255.6 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1507,87
Экономия при брони:
-102,61 грн
1405,26
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
257.1 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1483,68
Экономия при брони:
-60,29 грн
1423,39
грн
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