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Твинрикс™ вакцина для профилактики гепатитов А (инактивированная) и В (адсорбированная) (Twinrix™vaccine for the prevention of hepatitis A (inactivated) and B (adsorbed))
Твинрикс™ вакцина для профилактики гепатитов А (инактивированная) и В (адсорбированная) (Twinrix™vaccine for the prevention of hepatitis A (inactivated) and B (adsorbed))
Николаев
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Доступно в 4 аптеках в Николаев
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Мед-сервис
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,60
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1468,29
Экономия при брони:
-57,97 грн
1410,32
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1398,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 158-А
4.3 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1421,30
грн
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В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
98.3 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,08
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
107.4 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1499,76
Экономия при брони:
-87,68 грн
1412,08
грн
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Аптека tas
Открыто
Закроется через 55 мин
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
107.8 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,08
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1583,54
Экономия при брони:
-73,77 грн
1509,77
грн
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Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
108.1 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1410,38
Экономия при брони:
-1,29 грн
1409,09
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 55 мин
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
108.8 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1494,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
109.0 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1502,89
Экономия при брони:
-97,35 грн
1405,54
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
109.2 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1517,84
Экономия при брони:
-111,21 грн
1406,63
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,08
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1474,27
Экономия при брони:
-63,64 грн
1410,63
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 33-А
111.4 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1552,86
Экономия при брони:
-72,79 грн
1480,07
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
111.6 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1594,95
Экономия при брони:
-91,87 грн
1503,08
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
112.2 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1597,54
Экономия при брони:
-95,53 грн
1502,01
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 1
114.6 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1611,08
Экономия при брони:
-101,61 грн
1509,47
грн
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