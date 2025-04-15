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Твинрикс™ вакцина для профилактики гепатитов А (инактивированная) и В (адсорбированная) (Twinrix™vaccine for the prevention of hepatitis A (inactivated) and B (adsorbed))
Твинрикс™ вакцина для профилактики гепатитов А (инактивированная) и В (адсорбированная) (Twinrix™vaccine for the prevention of hepatitis A (inactivated) and B (adsorbed))
Львов
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Доступно в 6 аптеках в Львов
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Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1470,20
Экономия при брони:
-1,24 грн
1468,96
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,61
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1494,29
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 107
5.7 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1451,70
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1436,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Стрыйская, 338
6.2 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1485,20
грн
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В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Жолква, ул. Львовская, 28
24.3 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,61
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
65.6 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,60
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:30
Радехов, ул. Львовская, 1-А
66.1 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1373,88
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бережаны, пл. Рынок, 9
79.4 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,61
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Калуш, ул. Каракая, 28-А
94.2 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,61
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
111.1 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Горбачевского, 50
111.3 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1446,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Тычины Павла, 65
112.9 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1494,20
Экономия при брони:
-15,00 грн
1479,20
грн
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Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 20:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
113.6 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1475,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 52
114.1 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1494,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, просп. Злуки, 4
119.0 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 72
119.8 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,61
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Леси Украинки, 21-Б
120.4 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1436,34
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 96
120.7 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1495,60
грн
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