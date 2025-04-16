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Твинрикс™ вакцина для профилактики гепатитов А (инактивированная) и В (адсорбированная) (Twinrix™vaccine for the prevention of hepatitis A (inactivated) and B (adsorbed))
Твинрикс™ вакцина для профилактики гепатитов А (инактивированная) и В (адсорбированная) (Twinrix™vaccine for the prevention of hepatitis A (inactivated) and B (adsorbed))
Кривой Рог
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Доступно в 19 аптеках в Кривой Рог
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1516,85
Экономия при брони:
-98,03 грн
1418,82
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,60
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1502,46
Экономия при брони:
-96,39 грн
1406,07
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1510,72
Экономия при брони:
-100,45 грн
1410,27
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1480,39
Экономия при брони:
-69,77 грн
1410,62
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
3.6 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1429,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1516,87
Экономия при брони:
-62,73 грн
1454,14
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1432,90
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1476,55
Экономия при брони:
-68,72 грн
1407,83
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1499,76
Экономия при брони:
-87,89 грн
1411,87
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1374,90
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
7.5 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1466,86
Экономия при брони:
-53,73 грн
1413,13
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1475,69
Экономия при брони:
-71,10 грн
1404,59
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1488,27
Экономия при брони:
-66,41 грн
1421,86
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
12.5 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,60
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1514,42
Экономия при брони:
-104,83 грн
1409,59
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1498,62
Экономия при брони:
-85,95 грн
1412,67
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
30.5 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1576,32
Экономия при брони:
-97,16 грн
1479,16
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
108.4 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1534,80
Экономия при брони:
-117,30 грн
1417,50
грн
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