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Твинрикс™ вакцина для профилактики гепатитов А (инактивированная) и В (адсорбированная) (Twinrix™vaccine for the prevention of hepatitis A (inactivated) and B (adsorbed))
Твинрикс™ вакцина для профилактики гепатитов А (инактивированная) и В (адсорбированная) (Twinrix™vaccine for the prevention of hepatitis A (inactivated) and B (adsorbed))
Харьков
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Доступно в 2 аптеках в Харьков
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
4.5 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1494,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
8.1 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1460,70
грн
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В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
128.3 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1521,90
Экономия при брони:
-33,90 грн
1488,00
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
130.3 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Героев АТО, 118-А
133.1 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1521,90
Экономия при брони:
-33,90 грн
1488,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
133.7 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,60
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
143.5 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,61
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
145.2 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,61
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
164.8 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,60
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
184.9 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1494,06
Экономия при брони:
-86,30 грн
1407,76
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
185.5 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1576,08
Экономия при брони:
-73,94 грн
1502,14
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
185.9 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,60
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
190.7 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1642,15
Экономия при брони:
-104,84 грн
1537,31
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
190.8 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1625,35
Экономия при брони:
-108,29 грн
1517,06
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
191.1 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1521,90
грн
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Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
191.7 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1449,59
Экономия при брони:
-1,32 грн
1448,27
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 43-Д
192.9 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1560,69
Экономия при брони:
-55,54 грн
1505,15
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 29
193.0 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1521,90
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
193.3 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1664,47
Экономия при брони:
-102,91 грн
1561,56
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
194.6 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1526,95
Экономия при брони:
-81,31 грн
1445,64
грн
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