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Твинрикс™ вакцина для профилактики гепатитов А (инактивированная) и В (адсорбированная) (Twinrix™vaccine for the prevention of hepatitis A (inactivated) and B (adsorbed))
Твинрикс™ вакцина для профилактики гепатитов А (инактивированная) и В (адсорбированная) (Twinrix™vaccine for the prevention of hepatitis A (inactivated) and B (adsorbed))
Днепр
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Доступно в 20 аптеках в Днепр
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1590,88
Экономия при брони:
-75,11 грн
1515,77
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1618,78
Экономия при брони:
-83,08 грн
1535,70
грн
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Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
4.9 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1449,59
Экономия при брони:
-1,32 грн
1448,27
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
6.8 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1518,31
Экономия при брони:
-69,22 грн
1449,09
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
7.0 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1652,51
Экономия при брони:
-87,78 грн
1564,73
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
7.5 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1521,90
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
8.9 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1436,30
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
9.1 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1521,90
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
9.4 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1591,60
Экономия при брони:
-87,52 грн
1504,08
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
9.6 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,60
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
10.5 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1467,72
Экономия при брони:
-53,96 грн
1413,76
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 43-Д
13.7 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1562,99
Экономия при брони:
-56,78 грн
1506,21
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 29
13.8 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1521,90
грн
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Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, ул. Независимости, 36
4.4 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 100
4.8 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 19
5.2 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, просп. Науки, 99
7.1 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 8-А
7.4 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Соборная, 2
7.6 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
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