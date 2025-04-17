Киев
Твинрикс™ вакцина для профилактики гепатитов А (инактивированная) и В (адсорбированная) (Twinrix™vaccine for the prevention of hepatitis A (inactivated) and B (adsorbed))

Твинрикс™ вакцина для профилактики гепатитов А (инактивированная) и В (адсорбированная) (Twinrix™vaccine for the prevention of hepatitis A (inactivated) and B (adsorbed))

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 12 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1434,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1414,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1400,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 23 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1611,24
Экономия при брони: -97,43 грн
1513,81 грн
В городах рядом
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Славутич, кв-л Полесский, 3
36.8 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Мена, ул. Героев АТО, 4
64.0 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1424,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 1
84.9 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1494,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 67/2
114.0 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1639,00
Экономия при брони: -61,98 грн
1577,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 11
114.4 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1629,14
Экономия при брони: -127,49 грн
1501,65 грн
Вета
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
114.5 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1513,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Героев Украины, 11
115.0 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1466,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 3
115.7 км
Твинрикс суспензия для инъекций 1 доза шприц 1 мл №1
GlaxoSmithKline
1669,12
Экономия при брони: -92,10 грн
1577,02 грн
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