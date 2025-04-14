Натрия аденозинтрифосфат (Natrii adenosintriphosphatum)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Одесса
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Европейская, 48
3.9 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пироговская, 5
5.5 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 75
12.2 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Черноморск, просп. Мира, 8-М
20.0 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Черноморск, ул. Защитников Украины, 7/9-Н
20.6 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Теплодар, ул. Прокопия Романа, 8
27.7 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 220
32.9 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Белгород-Днестровский, ул. Свято-Георгиевская, 4
42.2 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Березовка, ул. Танасчишина, 61
81.9 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
94.1 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
108.8 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Татарбунары, ул. Тура, 15
109.5 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
112.1 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 171/15
114.2 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 60
114.7 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
80,18
Экономия при брони: -3,56 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Николаевская, 22
115.3 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Мира, 2-Б/33
115.4 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
117.1 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье