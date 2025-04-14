Киев
Натрия аденозинтрифосфат (Natrii adenosintriphosphatum)

Натрия аденозинтрифосфат (Natrii adenosintriphosphatum)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 6 аптеках в Одесса
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
71,10 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Европейская, 48
3.9 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
72,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
69,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
5.5 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
75,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 75
12.2 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
72,20 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черноморск, просп. Мира, 8-М
20.0 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
72,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черноморск, ул. Защитников Украины, 7/9-Н
20.6 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
69,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Теплодар, ул. Прокопия Романа, 8
27.7 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
75,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 220
32.9 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
72,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Белгород-Днестровский, ул. Свято-Георгиевская, 4
42.2 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
73,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Березовка, ул. Танасчишина, 61
81.9 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
74,60 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 17:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
94.1 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
42,78 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
108.8 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
72,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Татарбунары, ул. Тура, 15
109.5 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
74,50 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
112.1 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
74,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 171/15
114.2 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
72,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
114.7 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
80,18
Экономия при брони: -3,56 грн
76,62 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Николаевская, 22
115.3 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
63,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 17:00
Николаев, просп. Мира, 2-Б/33
115.4 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
74,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
117.1 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
74,70 грн
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