Натрия аденозинтрифосфат (Natrii adenosintriphosphatum)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Николаев
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 171/15
4.1 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
80,67
Экономия при брони: -4,05 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Николаевская, 22
4.9 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
6.7 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Новая Одесса, ул. Кухарева, 2
44.6 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
58.6 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Открыто
Закроется через 56 мин
Березовка, ул. Танасчишина, 61
86.2 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 122/1-Б
97.9 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 75
99.9 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пироговская, 5
107.3 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Европейская, 48
107.6 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
108.6 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
109.9 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 3
115.5 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
116.2 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 26
116.7 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье