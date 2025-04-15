Натрия аденозинтрифосфат (Natrii adenosintriphosphatum)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Львов
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Львов, ул. Шевченко Тараса, 358-А
5.8 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
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Моршин, ул. Франко Ивана, 29-Н
76.8 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Зборов, ул. Хмельницкого Богдана, 22
82.8 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Тернополь, ул. Русская, 21
117.8 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Луцк, ул. Львовская, 102
134.4 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Дубно, ул. Сурмичи, 64
139.5 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Луцк, ул. Защитников Украины, 47
141.1 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Делятин, ул. 16-го Июля, 297-А
152.4 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Любомль, ул. Независимости, 23-А
154.4 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Свк фарм
Волочиск, ул. Петлюры Симона, 6
161.7 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
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178.7 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
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Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье