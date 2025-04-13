Киев
Натрия аденозинтрифосфат (Natrii adenosintriphosphatum)

Натрия аденозинтрифосфат (Natrii adenosintriphosphatum)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 39 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
74,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
74,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
71,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
74,90 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
73,00
Экономия при брони: -5,11 грн
67,89 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
76,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
75,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
3.9 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
72,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
72,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.2 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
72,00 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
4.3 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
72,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
4.4 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
75,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
4.8 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
72,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
5.0 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
72,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4-Г
5.1 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
72,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
5.3 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
68,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
72,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
5.4 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
74,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Русановский, 12
5.4 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
72,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дегтяревская, 62
6.3 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
74,70 грн
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