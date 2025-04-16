Натрия аденозинтрифосфат (Natrii adenosintriphosphatum)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Кривой Рог
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Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Кривой Рог, ул. Криворожстали, 52-Б
3.2 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Кривой Рог, ул. Независимости Украины, 16-А
7.1 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
12.7 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
16.2 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Кривой Рог, ул. Чаривная, 3-А
20.8 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
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Зеленодольск, просп. Независимости, 15
42.8 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Высокополье, ул. Банковая, 2
47.8 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Вольногорск, ул. Центральная, 50-А
78.3 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Протопоповка, ул. Зеленая, 75
94.9 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Знаменка, ул. Линника Михаила, 45
104.9 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В
105.1 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 14-Б
105.2 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
106.1 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
82,17
Экономия при брони: -5,55 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Полтавская, 81-А
106.2 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
107.8 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Натрия аденозинтрифосфат раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье