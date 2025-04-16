Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
486,10 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
460,80
Экономия при брони: -46,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
454,00
Экономия при брони: -39,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
254,34
Экономия при брони: -9,73 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
483,99
Экономия при брони: -26,63 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
469,90
Экономия при брони: -20,20 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
454,00
Экономия при брони: -39,80 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
503,00
Экономия при брони: -50,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
454,00
Экономия при брони: -39,80 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
467,00
Экономия при брони: -17,30 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
492,47
Экономия при брони: -18,39 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
466,70
Экономия при брони: -17,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
481,91
Экономия при брони: -69,17 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
515,58
Экономия при брони: -65,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
237,31
Экономия при брони: -22,40 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
492,75
Экономия при брони: -52,27 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
528,39
Экономия при брони: -60,66 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
470,24
Экономия при брони: -56,04 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,30 грн