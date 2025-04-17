Винница (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
488,00
Экономия при брони: -61,94 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
523,60
Экономия при брони: -57,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
464,30
Экономия при брони: -4,90 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
493,62
Экономия при брони: -50,28 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
527,89
Экономия при брони: -64,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
471,40
Экономия при брони: -12,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
463,30
Экономия при брони: -3,90 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
483,94
Экономия при брони: -57,88 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,30 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
500,93
Экономия при брони: -85,25 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
532,90
Экономия при брони: -69,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
468,00
Экономия при брони: -8,60 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
240,06
Экономия при брони: -24,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
487,58
Экономия при брони: -56,89 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
543,37
Экономия при брони: -24,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
463,90
Экономия при брони: -4,50 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
247,54
Экономия при брони: -34,51 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
533,50
Экономия при брони: -77,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
477,87
Экономия при брони: -51,80 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,30 грн