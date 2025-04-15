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Полижинакс (Polygynax)

Полижинакс (Polygynax)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 226 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
488,60 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
523,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
423,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
470,80
Экономия при брони: -32,02 грн
438,78 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
523,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
383,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
468,00
Экономия при брони: -26,40 грн
441,60 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
501,20
Экономия при брони: -30,60 грн
470,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
403,30 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
410,18 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
417,50 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
396,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
488,40
Экономия при брони: -51,50 грн
436,90 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
496,70
Экономия при брони: -32,10 грн
464,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
466,50
Экономия при брони: -24,90 грн
441,60 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
523,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
386,80 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
501,73
Экономия при брони: -46,78 грн
454,95 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
529,25
Экономия при брони: -66,59 грн
462,66 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
490,28
Экономия при брони: -40,15 грн
450,13 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
523,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
195,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
471,20
Экономия при брони: -29,60 грн
441,60 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
523,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
467,90
Экономия при брони: -26,30 грн
441,60 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
503,80
Экономия при брони: -33,20 грн
470,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
467,60
Экономия при брони: -26,00 грн
441,60 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
523,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
191,85 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
421,36 грн
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