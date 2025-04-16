Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
456,90
Экономия при брони: -20,30 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
489,97
Экономия при брони: -60,66 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
515,32
Экономия при брони: -76,76 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
454,00
Экономия при брони: -39,80 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
489,53
Экономия при брони: -56,01 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,30 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
485,69
Экономия при брони: -61,77 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
493,18
Экономия при брони: -61,30 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,30 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
250,35
Экономия при брони: -34,50 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
476,50
Экономия при брони: -39,90 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
248,52
Экономия при брони: -31,07 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
243,69
Экономия при брони: -28,69 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,30 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
451,00
Экономия при брони: -14,40 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,30 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
514,39
Экономия при брони: -84,39 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
490,07
Экономия при брони: -59,21 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,30 грн