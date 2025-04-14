Харьков (адрес не указан)
Доступно в 392 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
481,47
Экономия при брони: -35,48 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
511,95
Экономия при брони: -27,34 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
486,74
Экономия при брони: -48,81 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
523,78
Экономия при брони: -38,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
458,10
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
467,20
Экономия при брони: -12,00 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
501,60
Экономия при брони: -15,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
464,90
Экономия при брони: -9,70 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
523,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International