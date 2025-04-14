Киев
Полижинакс (Polygynax)

Полижинакс (Polygynax)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 392 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
463,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
444,24 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
458,66 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
423,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
481,47
Экономия при брони: -35,48 грн
445,99 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
511,95
Экономия при брони: -27,34 грн
484,61 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
407,66 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
440,04 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
407,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
486,74
Экономия при брони: -48,81 грн
437,93 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
523,78
Экономия при брони: -38,29 грн
485,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
458,10
Экономия при брони: -2,90 грн
455,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
409,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
467,20
Экономия при брони: -12,00 грн
455,20 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
501,60
Экономия при брони: -15,80 грн
485,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
476,22 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
408,54 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
476,58 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
423,08 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
423,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
464,90
Экономия при брони: -9,70 грн
455,20 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
523,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
436,42 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
446,16 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
227,20 грн
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