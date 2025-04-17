Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
482,80
Экономия при брони: -31,00 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 54 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
453,42
Экономия при брони: -13,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
235,85
Экономия при брони: -9,95 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
509,50
Экономия при брони: -70,69 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
470,20
Экономия при брони: -18,40 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
485,94
Экономия при брони: -35,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
454,70
Экономия при брони: -2,90 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
477,32
Экономия при брони: -60,61 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,13
Экономия при брони: -52,86 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
235,10
Экономия при брони: -14,35 грн
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
467,30
Экономия при брони: -15,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
481,50
Экономия при брони: -73,26 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
506,51
Экономия при брони: -38,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International
487,45
Экономия при брони: -70,82 грн
Полижинакс Вирго эмульсия вагинальная капсула №6
Lab. Innotech International
521,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Полижинакс капсулы вагинальные №12
Lab. Innotech International