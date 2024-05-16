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Андипал-B таблетки стрип, №10 - Киев (21792) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
40,62
Экономия: -5,12 грн
35,50 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (1)
48,90
Экономия: -14,76 грн
34,14 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Политехническая, 25/29
Всего: упаковка (1)
49,50
Экономия: -15,62 грн
33,88 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
Всего: упаковка (3)
49,50
Экономия: -15,61 грн
33,89 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (8)
50,90
Экономия: -15,37 грн
35,53 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Лобановского, 2
Всего: упаковка (1)
49,50
Экономия: -15,62 грн
33,88 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
Всего: упаковка (1)
49,50
Экономия: -15,61 грн
33,89 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
Всего: упаковка (4)
34,43 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
Всего: упаковка (2)
36,63
Экономия: -1,33 грн
35,30 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
Всего: упаковка (5)
49,50
Экономия: -15,62 грн
33,88 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Стальского, 24
Всего: упаковка (2)
50,90
Экономия: -15,37 грн
35,53 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (1)
49,50
Экономия: -15,62 грн
33,88 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 3
Всего: упаковка (2)
49,50
Экономия: -15,61 грн
33,89 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 50/2
Всего: упаковка (6)
78,20 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Всего: упаковка (3)
51,20
Экономия: -15,45 грн
35,75 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Свободы, 2
Всего: упаковка (2)
51,00
Экономия: -15,40 грн
35,60 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Кубанской Украины, 26
Всего: упаковка (1)
48,50
Экономия: -14,62 грн
33,88 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Булгакова, 13
Всего: упаковка (3)
50,90
Экономия: -15,37 грн
35,53 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
Всего: упаковка (1)
49,50
Экономия: -15,62 грн
33,88 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Ревуцкого, 15
Всего: упаковка (1)
38,38
Экономия: -2,88 грн
35,50 грн