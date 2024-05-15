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Андипал-B таблетки стрип, №10 - Днепр (Днепропетровск) (21792) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
Всего: упаковка (1)
46,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Чкалова, 91-А
Всего: упаковка (5)
46,80 грн
Арианна
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (2)
46,30 грн
Фармацевт копейкин
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Крымская, 80
Всего: упаковка (2)
46,30 грн
Милана
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 2
Всего: упаковка (1)
46,30 грн
Эрика
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (4)
46,30 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Ревуцкого, 15
Всего: упаковка (1)
38,38
Экономия: -2,88 грн
35,50 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (1)
49,50
Экономия: -15,62 грн
33,88 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
Всего: упаковка (4)
34,43 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Кубанской Украины, 26
Всего: упаковка (1)
48,50
Экономия: -14,62 грн
33,88 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Стальского, 24
Всего: упаковка (2)
50,90
Экономия: -15,37 грн
35,53 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (10)
36,63
Экономия: -1,10 грн
35,53 грн
Мария
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Шевченко, 11-А
Всего: упаковка (5)
46,30 грн
Шампань
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, просп. Шевченко, 10/1
Всего: упаковка (4)
46,30 грн
Софья
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (5)
46,30 грн
Магнолия
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (3)
46,30 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 23
Всего: упаковка (3)
46,30 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Всего: упаковка (3)
51,20
Экономия: -15,45 грн
35,75 грн
Аркадия
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Черняховского, 24
Всего: упаковка (5)
46,30 грн
Мелисса
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (2)
46,30 грн