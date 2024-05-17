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Андипал-B таблетки блистер в пачке, №100 - Одесса (182534) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (2)
320,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
345,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
345,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
423,99
Экономия: -97,80 грн
326,19 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: блистер (9)
317,10 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
345,50 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
345,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
345,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
383,99
Экономия: -57,80 грн
326,19 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
345,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
345,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
345,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
345,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: таблетки (90)
378,99
Экономия: -52,80 грн
326,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: блистер (8)
318,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
345,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
345,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
345,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
366,99
Экономия: -40,80 грн
326,19 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (2)
318,90 грн