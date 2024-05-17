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Андипал-B таблетки блистер в пачке, №100 - Львов (182534) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (186)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
345,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (186)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
345,50 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: таблетки (80)
319,84 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
367,99
Экономия: -41,80 грн
326,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (186)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
345,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: таблетки (90)
402,99
Экономия: -76,80 грн
326,19 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (186)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
345,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (186)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
345,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
349,99
Экономия: -23,80 грн
326,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 52 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: таблетки (90)
422,99
Экономия: -96,80 грн
326,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
393,99
Экономия: -67,80 грн
326,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 52 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: таблетки (40)
437,99
Экономия: -111,80 грн
326,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
363,99
Экономия: -37,80 грн
326,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
393,99
Экономия: -67,80 грн
326,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: таблетки (40)
416,99
Экономия: -90,80 грн
326,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (186)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
345,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 52 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: таблетки (90)
433,99
Экономия: -107,80 грн
326,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
433,99
Экономия: -107,80 грн
326,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
353,66
Экономия: -17,77 грн
335,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 52 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (2)
433,99
Экономия: -107,80 грн
326,19 грн