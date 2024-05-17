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Андипал-B таблетки блистер в пачке, №20 - Львов (182533) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
77,80
Экономия: -17,92 грн
59,88 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
62,06 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
92,70
Экономия: -26,30 грн
66,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (8)
92,50
Экономия: -26,04 грн
66,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
83,50
Экономия: -17,04 грн
66,46 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: таблетки (10)
58,61
Экономия: -2,88 грн
55,73 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2), блистер (1)
91,80
Экономия: -25,40 грн
66,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (5)
82,62
Экономия: -22,79 грн
59,83 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 53 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
93,50
Экономия: -27,04 грн
66,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
77,99
Экономия: -11,53 грн
66,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
85,99
Экономия: -19,53 грн
66,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (2)
92,50
Экономия: -26,04 грн
66,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (3), блистер (1)
78,38
Экономия: -17,65 грн
60,73 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 53 мин
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (2)
75,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 53 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
98,99
Экономия: -32,53 грн
66,46 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2), блистер (1)
89,00
Экономия: -22,60 грн
66,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1), блистер (1)
77,07
Экономия: -17,21 грн
59,86 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (2)
71,99
Экономия: -5,53 грн
66,46 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (2), блистер (1)
91,80
Экономия: -25,40 грн
66,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (4), блистер (1)
75,50
Экономия: -9,10 грн
66,40 грн