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Андипал-B таблетки блистер в пачке, №20 - Киев (182533) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 411 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1), блистер (1)
91,80
Экономия: -25,40 грн
66,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
91,80
Экономия: -25,40 грн
66,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1)
91,80
Экономия: -25,40 грн
66,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
77,50
Экономия: -11,10 грн
66,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (4)
91,80
Экономия: -25,40 грн
66,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2), блистер (1)
81,90
Экономия: -21,14 грн
60,76 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (3)
91,80
Экономия: -25,40 грн
66,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (2)
89,00
Экономия: -22,60 грн
66,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (4), блистер (1)
81,89
Экономия: -21,22 грн
60,67 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
79,99
Экономия: -13,53 грн
66,46 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: блистер (1)
75,50
Экономия: -9,10 грн
66,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (2)
91,80
Экономия: -25,40 грн
66,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1), блистер (1)
80,60
Экономия: -25,12 грн
55,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (3), блистер (1)
82,10
Экономия: -21,34 грн
60,76 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (1)
91,80
Экономия: -25,40 грн
66,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1), блистер (1)
76,98
Экономия: -16,35 грн
60,63 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (1)
90,80
Экономия: -24,40 грн
66,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (3), блистер (1)
80,54
Экономия: -19,82 грн
60,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
74,65
Экономия: -19,28 грн
55,37 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
79,99
Экономия: -13,53 грн
66,46 грн