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Андипал-B таблетки блистер в пачке, №20 - Харьков (182533) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (3)
75,09
Экономия: -3,79 грн
71,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
79,50
Экономия: -12,90 грн
66,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
84,30
Экономия: -20,30 грн
64,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
73,50
Экономия: -7,04 грн
66,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (9), блистер (1)
79,49
Экономия: -15,19 грн
64,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (3), блистер (1)
82,94
Экономия: -11,12 грн
71,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
77,99
Экономия: -11,53 грн
66,46 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: блистер (1)
83,40
Экономия: -19,40 грн
64,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (4)
85,29
Экономия: -27,56 грн
57,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (5), блистер (1)
79,11
Экономия: -24,09 грн
55,02 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1), блистер (1)
75,32
Экономия: -6,31 грн
69,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1), блистер (1)
74,10
Экономия: -4,35 грн
69,75 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (1)
89,00
Экономия: -22,60 грн
66,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (1), блистер (1)
83,40
Экономия: -17,00 грн
66,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (1)
90,80
Экономия: -24,40 грн
66,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (2)
81,50
Экономия: -17,50 грн
64,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (12)
80,32
Экономия: -9,26 грн
71,06 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (3)
84,30
Экономия: -20,30 грн
64,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (5)
81,65
Экономия: -19,32 грн
62,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
78,06
Экономия: -7,47 грн
70,59 грн