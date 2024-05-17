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Андипал-B таблетки стрип, №20 - Одесса (182532) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Мешково-Погорелово, пер. Мирный, 23
Всего: упаковка (3)
60,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 16:00
Калчева, ул. Центральная, 99
Всего: упаковка (1)
70,34 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
Всего: упаковка (4)
70,00
Экономия: -13,00 грн
57,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
Всего: упаковка (3)
76,00
Экономия: -19,00 грн
57,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 18:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Всего: упаковка (3)
76,00
Экономия: -13,40 грн
62,60 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
Всего: упаковка (3)
76,00
Экономия: -18,00 грн
58,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Всего: упаковка (2)
70,00
Экономия: -7,40 грн
62,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: таблетки (10)
60,00
Экономия: -7,20 грн
52,80 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
Всего: упаковка (2)
76,00
Экономия: -19,00 грн
57,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
Всего: упаковка (1)
80,70 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
Всего: упаковка (1)
76,00
Экономия: -19,00 грн
57,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (5)
76,00
Экономия: -19,00 грн
57,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
Всего: упаковка (7)
76,00
Экономия: -13,40 грн
62,60 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 38
Всего: упаковка (4)
76,00
Экономия: -19,00 грн
57,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 62-Б
Всего: упаковка (1)
76,00
Экономия: -19,00 грн
57,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 54 мин
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
Всего: упаковка (2)
88,70 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (3)
76,00
Экономия: -19,00 грн
57,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Всего: упаковка (3)
76,00
Экономия: -16,00 грн
60,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
Всего: упаковка (1)
65,78 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
Всего: упаковка (2)
76,00
Экономия: -14,00 грн
62,00 грн